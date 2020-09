Gerichtsverfahren in Wermelskirchen : Kneipenschlägerei – zog der Angeklagte nun ein Messer?

Gerichtsverfahren in Wermelskirchen

Wermelskirchen Viel Alkohol war im Spiel, als vor einem Jahr in einer Kneipe Männer aneinander gerieten. Das Gerichtsverfahren brachte keine Klarheit über den Verlauf – denn der Türsteher fehlte als wichtiger Zeuge. Jetzt gibt es noch einen Termin.

Das war nun der Fall, als die Amtsrichterin über einen Vorfall aus dem April 2019 in einer Kneipe an der Bahnhofstraße zu entscheiden hatte. Der 38-jährige Angeklagte sei auf einen anderen Anwesenden losgegangen sein, ein Dritter habe dazwischen gehen wollen, worauf der Angeklagte ihn gegen das Ohr geschlagen und mit einem Messer bedroht habe.

„Haben Sie denn sonst schon mal ein Messer bei sich?“, wollte die Richterin wissen. „Nein, ich ziehe schon mal den Schlüsselbund, damit die anderen meinen, ich hätte da was. Aber ich habe kein Messer bei mir, nie“, gab der 38-Jährige zurück. Der Geschädigte sei ein Security-Mitarbeiter in der Kneipe gewesen, sagte die Richterin. „Keine Ahnung, ich bin nicht mit der Security aneinandergeraten“, antwortete der Angeklagte. Er könne sich an ein Gerangel erinnern, wisse aber nicht mehr, wie genau das abgelaufen sei. Er habe einen Tritt bekommen, das sei möglicherweise der Auslöser für das Gerangel gewesen. „Ich weiß aber nicht mehr viel von diesem Abend“, sagt er.