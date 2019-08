An den provisorischen Mini-Rampen am Bahndamm überreichten Vertreter von CVJM, Rollrausch, Flipoff und der Stadt, vertreten durch Jugendreferentin Katja Töbelmann (4.v.l.), die Urkunde an Peter Siebel (3.v.r.) und Hans-Erwin Hermann (2.v.r.) von der Freiwilligenbörse. Foto: Singer. Foto: Stephan Singer