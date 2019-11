„Fridays for Future“ in Wermelskirchen : Klimastreik ohne Schüler

Rund 50 Personen streikten vor dem Rathaus für besseren Klimaschutz. Foto: Lea Hensen

Wermelskirchen Rund 50 Demonstranten versammelten sich am Freitag zum Klimastreik vor dem Rathaus. Kita-Kinder, Fahrradfahrer, Billiardspieler – aber keine „Fridays for Future“-Schüler waren dabei.

Hunderttausende Klimaaktivisten gingen am Freitag weltweit auf die Straße. Die Bewegung „Fridays for Future“ hatte zum vierten internationalen Klimastreik aufgerufen.

Auch in Wermelskirchen wurde gestreikt – allerdings ohne „Fridays for Future“. Eine Gruppe von rund 50 Teilnehmern versammelte sich vor dem Rathaus. Unter ihnen waren Kinder der Kita „Wunderwelt“, Mitglieder des Vereins „Billiardzimmer“ und der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Schüler nahmen nicht am Klimastreik teil. „Es ist schade, dass die Bewegung unter Schülern in Wermelskirchen abgeebbt ist“, sagte Ilu Kirsten-Polnik, die ein Schild mit der Aufschrift „Omis for Future“ in den Händen hielt. Noch im September waren rund 100 Demonstranten für besseren Klimaschutz auf die Straßen gegangen, die Aktion wurde damals federführend von Schülern des Gymnasiums Wermelskirchen organisiert.

Dafür war ein Großteil der Teilnehmer diesmal wohl um einige Jahre jünger, als das bei den Demos in anderen Städten der Fall war. Brigit Fischer war mit 16 Kindern der Kita „Wunderwelt“ gekommen, die Drei- bis Sechsjährigen waren schon im September bei dem Streik dabei. „Der Name unserer Kita ist Programm“, sagte Fischer. Klima- und Umweltschutz seien in der Kita wichtige Themen, mit denen die Kleinen früh vertraut gemacht werden sollen. „Ich möchte, dass sie sich später an die Bewegung erinnern und sagen können, sie waren dabei.“