Nachgefragt : Transporter blockiert Kurzpark-Zone

Dieser Dauerparker blockierte die Parkplätze. Foto: Udo vom Stein/Udo von Stein

Wermelskirchen Vor der Rats-Apotheke an der Oberen Remscheider Straße gibt es zwei Parkplätze. Dort dürfen Fahrzeuge 30 Minuten parken. Am Samstag war die Fläche von einem Dauerparker belegt, so dass Kunden gezwungen waren, ein Knöllchen zu kassieren.

Die Verärgerung ist in der Stimme von Udo vom Stein zu spüren. Am vergangenen Samstag stand ein Kleintransporter während der Öffnungszeiten seiner Rats-Apotheke auf der Parkfläche vor seinem Geschäft und blockierte zwei Kurzzeit-Kundenparkplätze. Hilfe vom Ordnungsamt gab es nicht, erzählte er. Nur die Polizei rückte nach seinem Anruf aus und schrieb ein Knöllchen – was ihm und seinen Kunden wenig half, wie er im Gespräch mit der Redaktion sagte.

Kunden hatten ihm berichtet, dass der Kleintransporter bereits am Freitagabend auf dem Parkplatz stand und teilweise auch die Bürgersteig blockierte. „Meine Kunden kamen aufgeregt in die Apotheke und beklagten sich, dass sie nirgends parken könnten.“ Sie hätten hinter dem Eiloid im Einmündungsbereich Obere Remscheider Straße/Thomas-Mann-Straße verkehrswidrig teilweise auf dem Bürgersteig stehen müssen. „Das ist doch ärgerlich, dass meine Kunden eigentlich einen Parkplatz vor der Tür hätten, jetzt aber wegen eines Dauerparkers ein Knöllchen kriegen könnten“, so der Apotheker.

Er habe am Samstag dann versucht, das Ordnungsamt zu erreichen, aber niemanden angetroffen. Auch mit der Polizei habe er Kontakt aufgenommen. Ein Streifenwagen sei dann vorbeigekommen, hätte dem Kleintransporter ein Knöllchen verpasst, aber nichts Weiteres veranlasst. „Dafür wäre das Ordnungsamt für zuständig, wurde mir gesagt“, berichtet Udo vom Stein. Daraufhin habe er der Polizei und dem Ordnungsamt eine gleichlautende Mail mit einer Fotodokumentation geschickt.

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte die Stadtverwaltung, dass es „einen Notdienst im Ordnungsamt außerhalb der gewöhnlichen Öffnungszeiten für solche Anliegen nicht gibt“, so Paul Engelbracht vom Ordnungsamt. Er bestätigte, dass die ausgezeichnete Parkfläche eine Kurzzeit-Parkfläche sei: Es besteht dort Parkscheibenpflicht. Eine halbe Stunde Parken ist dort erlaubt.“ Engelbracht widerspricht dem Apotheker, der im Gespräch mit der Redaktion behauptet hatte, Kleinlaster dürften auf der Parkfläche nicht stehen. „Das angesprochene Fahrzeug gilt als Pkw. Das Parken ist damit erlaubt.“ Laut Ordnungsamt werde diese Parkzone durch den Außendienst regelmäßig kontrolliert.