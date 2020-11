Gastronomie in Wermelskirchen : Kleiner Indoor-Weihnachtsmarkt statt Café-Betrieb

Gastronomie in Wermelskirchen

Weihnachtsmarkt statt Café: Anne Wild hat aus der Not eine Tugend gemacht und die Verkaufsfläche vergrößert. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Café Wild hat aus der Not eine Tugend gemacht: Solange das Café geschlossen bleiben muss, können Besucher stöbern. Dafür wurde der Café-Bereich umgeräumt und weihnachtlich gestaltet.

In der Post fand Anne Wild in der vergangenen Woche ein Paket von ihrem Vater aus Templin. Von seinem Hof nahe Berlin schickte er Abwurfstangen nach Wermelskirchen. Damwild und Rotwild hatten jahreszeitenbedingt freiwillig ihr Geweih abgeworfen. Inzwischen haben die seltenen Stücke ihren Platz im „Wilden Weihnachtszimmer“ gefunden – zwischen Pralinen, Plätzchen und Schachteln.

Anne und Thomas Wild haben aus der Not eine Tugend gemacht. Seit die Corona-Vorschriften vorgeben, dass die Café-Türen geschlossen bleiben müssen, hat sich der Gastraum in einen Indoor-Weihnachtsmarkt verwandelt. „Im August habe ich noch mit Gabriele van Wahden über ihre Pläne für die Weihnachtszeit gesprochen und war ein bisschen neidisch, dass sie ein Weihnachtszimmer einrichten konnte“, erzählt Anne Wild und lacht. Als die Landesregierung die Schließung der Gastronomie für November bekannt gab, erinnerte sich Anne Wild an die Idee. Sie fahre ohnehin jedes Jahr bereits im Januar nach Belgien, um dort Verpackungen für Weihnachten zu kaufen. „Seit September hatten wir alles hier“, sagt sie. Kurzerhand platzierte sie Tüten, Schachteln und Dosen im Café, füllte erste Exemplare mit Gebäck oder Pralinen und holte Floristin Sabine Stolz ins Boot. Die kümmere sich ohnehin um die Dekoration im Café und steuerte nun eigene florale Ideen für das Wilde Weihnachtszimmer bei.