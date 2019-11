42. Auflage der Stadtmeisterschaften in Wermelskirchen : Kleine Meister-Schwimmer geben alles

Info

Auszeichnung Alle teilnehmenden Jungen und Mädchen bekamen eine Urkunde, zudem die drei Erstplatzierten ihres Jahrgangs eine Medaille.

Lohnend Und auch manche Eltern bekamen etwas, was sie allerdings weniger erfreuen dürfte. Durch den Wettbewerb war die Parkplatzsituation rund um das Hallenbad derart angespannt, dass viele Fahrzeuge die mit weißer Linie markierten Gehwegbereiche auf dem Quellenweg zugeparkt hatten. Für zwei Damen vom städtischen Ordnungsamt eine „lohnende“ Ausbeute – sie dürften die „Stadtmeisterschaften“ in der Disziplin „Wer schreibt in zehn Minuten die meisten Knöllchen“ gewonnen haben.