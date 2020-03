Handel in Wermelskirchen : Kleine Läden zu – Vollsortimenter bleibt offen

Wermelskirchen Keine Verstöße bei der Kontaktsperre. Sonntagsöffnung wird von örtlichen Einzelhändlern nicht genutzt.

Das sei alles klar geregelt in der Corona-Schutzverfügung des Landes, erklärt Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann. „Discounter und Vollsortimenter, deren Schwerpunkt bei Lebensmittel und Drogerieartikel liegt, dürfen alles verkaufen. Also auch Fernseher, Unterwäsche oder Schuhe.“ Anders verhalte es sich bei Action und Woolworth. „Lebensmittel und Drogerieartikel sind in den beiden Läden kein Schwerpunkt. Sie dürfen zwar geöffnet haben, müssen aber die anderen Bereiche abhängen.“ Kunden dürften also dort nur Lebensmittel oder Drogerieartikel kaufen. Während Action im Belten geöffnet ist, hat Woolworth komplett geschlossen.