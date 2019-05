Kinder beweisen Durchhaltevermögen : Kleine Artisten kommen in St. Michael-Manege groß raus

Kleine Artisten kommen in St. Michael-Manege groß raus

Wermelskirchen 22 Grundschüler machten beim Zirkus-Projekt mit.

Für Pia, Lilli und Greta war es ein langer, anstrengender Tag, der den drei Freundinnen in guter Erinnerung bleiben wird. Gemeinsam mit 19 weiteren Kindern im Grundschulalter kamen sie beim Mitmach-Zirkus „Zappzerapp“ als kleine Artisten ganz groß heraus. Das Katholische Familienzentrum hatte zu dem Projekttag eingeladen, bei dem sich der Saal des St. Michael-Pfarrzentrums an der Kölner Straße in eine Manege verwandelte.