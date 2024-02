Klavierkabarettist in Wermelskirchen Auf Gedeih und Verderb William Wahl ausgeliefert

Das stimmte so nun aber auch nicht. Im Gegenteil, inhaltlich waren es vielleicht manchmal nur die kleinen und unauffälligen Themen, zumindest oberflächlich betrachtet. Aber musikalisch war es das ganz große Kino, das William Wahl da am Flügel auffuhr. Es war sehr schnell klar, dass für den Künstler das Klavier mehr als nur ein notwendiges Vehikel für seine Geschichten war. Das war sehr erfrischend, weil so auch ein gewisser musikalischer Anspruch im Publikum befriedigt wurde. Und die Songs dadurch auch deutlich hochwertiger wurden. Gut, William Wahls Kleinkunst lebte vom Spiel mit den Worten genauso wie von dem mit den Tasten. Aber der Abend war eben genau auch deswegen eine so vollkommen runde Sache.