Familienzentrum: Klatschende Hände, schwingende Hüften

Wermelskirchen Vanesa Martin-Diaz lud zu einem Schnupperkursus mit Flamenco-Rhythmen ein. Gar nicht so einfach, aber sehr befreiend.

Es ist ein Vierertakt. Tango, der bis in die Zehen zu fühlen ist. Vanesa Martin-Diaz nimmt Aufstellung, bewegt grazil ihre Hände und Arme über den Kopf und dann schlägt ihr Schuh entschlossen auf das Parkett. Später wird sie den sieben Frauen, die jede Bewegung beobachten, einen Blick unter die hochhackigen Schuhe erlauben und die vielen kleinen Nägel offenbaren, die für den besonderen Klang sorgen. Aber jetzt ist erst mal höchste Konzentration gefragt. Denn die Kursus-Teilnehmerinnen am Samstagmorgen im Katholischen Pfarrzentrum sind blutige Anfängerinnen. Sie haben von der Kraft des Flamencos gehört, versuchen sich selbst aber zum ersten Mal an den spanischen Tanzrhythmen. „Ich wollte Menschen die Gelegenheit geben, den Flamenco kennenzulernen“, hatte Vanesa Martin-Diaz gleich zu Anfang erklärt. Deswegen hatte sie mit dem Familienzentrum zum Flamenco-Schnupperkursus eingeladen.

„Das ist wirklich eine Herausforderung“, sagt Corinna Braches. Es sei wie die erste Fahrstunde: Man müsse sich auf so vieles gleichzeitig konzentrieren. Aber dann strahlt sie über das ganze Gesicht und ergänzt: „Ich komme aus Brasilien und mir hat der Tanz sehr gefehlt“ – und damit wohl auch das Lebensgefühl, das am Samstagmorgen in jedem Takt der spanischen und südamerikanischen Melodien mitklingt. „Flamenco ist so grazil und schön“, sagt Marianne Lehnert. „Ich tanze gerne“, erzählt sie, „auch Rumba oder Tango.“ Da sei ihr der Schnupperkursus des Familienzentrums gerade recht gekommen. Heute lernt sie neue Schritte, neue Bewegungen, einen völlig neuen Tanzstil.