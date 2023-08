Klassentreffen in Wermelskirchen Vor 50 Jahren hat die Abschlussklasse der Hauptschule Ost Geschichte geschrieben

Die Erinnerungen und Anekdoten sprudelten in der fröhlichen Runde dann schnell über: Agnes Wittkowski und Petra Haag erinnerten an die gemeinsame Klassenfahrt in das englische Seebad Brighton am Ärmelkanal. „Das war damals schon etwas Besonderes für uns Schüler“, befanden die Damen. Eigentlich führten die Klassenfahrten eher in die Region als ins Ausland.