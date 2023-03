Kindergärten in Wermelskirchen Kita Wirtsmühle bekommt Siegel für Bewegung

Annabell und Ben toben gerne. „Auch im Kindergarten“, bekunden die beiden. Und dann erzählen sie Sonja Robbe vom Kreissportbund von den vielen Spielgeräten, von der Sporthalle und dem Spielplatz vor dem Haus. „Hier kann man wirklich gut toben“, erklärt Annabell. Sonja Robbe lacht zufrieden. „Genauso soll das im Kindergarten auch sein“, sagt sie dann und überreicht Kita-Leiterin Britta Bäumer ein stattliches Zertifikat für den Eingangsbereich: Die Kindertagesstätte in der Wirtsmühle darf sich als zweite Einrichtung in der Stadt „Anerkannter Bewegungskindergarten“ nennen. 2009 hatte sich bereits die Evangelische Kita in Tente den Titel erarbeitet. Das Siegel hat in Wermelskirchen also noch Seltenheitswert – im Rheinisch Bergischen Kreis gibt es insgesamt 13 Bewegungskindergärten.