In Wermelskirchen Kita-Trio plant ein großes Familienfest

„Etwas in dieser Größenordnung haben wir noch nie gemacht“, sagt Roger Münster. Der Leiter der Kindertagesstätte (Kita) Jahnstraße scheint selbst etwas überrascht. Denn nach dem Mitmach-Zirkus im vergangenen Jahr habe man eigentlich gesagt, dass man so eine große Veranstaltung nicht noch einmal durchführen will.