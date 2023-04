Wermelskirchen Kita St. Michael bleibt „Haus der kleinen Forscher“

In Wermelskirchen beschäftigten sich die Kinder mit der Frucht „Vom Apfel bis zum Apfelmus“. Dabei wurde zunächst das Reifen des Obstes am Baum im Garten der Einrichtung beobachtet, im Anschluss ernteten sie die Äpfel und untersuchten diese gemeinsam. Die verschiedenen Merkmale des Apfels nahmen sie dabei ganz genau unter die Lupe und beim Aufschneiden lernten die wissbegierigen Kinder der Kita St. Michael, dass die Frucht über fünf Kammern verfügt, in denen Kerne enthalten sind.