Müllaktion der Kita Heisterbusch : Kinder sammeln Müll im Wald

Die Kinder der Elefantengruppe aus der Kita Heisterbusch haben fleißig Müll gesammelt. Foto: Kita Heisterbusch

Wermelskirchen Die Jungen und Mädchen in der Kita Heisterbusch nehmen das Thema Nachhaltigkeit in den Blick. Mit Müllsäcken ausgestattet machte sich die Elefantengruppe auf den Weg in den Wald, sammelte dort Müll ein.

Mit Handschuhen und Müllsäcken ausgerüstet, hat sich die Elefantengruppe in der Kita Heisterbusch auf den Weg in den Wald gemacht. Auf dem Rückweg hatten die Kinder allerlei Müll im Gepäck, der ihnen zwischen Bäumen und Sträuchern begegnet war. „Wir sind oft zusammen im benachbarten Wald unterwegs“, erzählt Erzieherin Inga Knaus, „und den Kindern fällt dabei immer wieder der Müll ins Auge.“ Pünktlich zum Nachhaltigkeitsprojekt des Kindergartens nahm die Elefantengruppe das Übel nun selbst in die Hand.

Nachdem die Jungen und Mädchen zuerst dem Leben von Raupe und Schmetterling auf die Spur gekommen waren und den Tieren beim Verpuppen und Schlüpfen zugesehen hatten, nahmen sie den Lebensraum der Tiere unter die Lupe. Nach ihrem Spaziergang durch den Wald entschieden sie, mit Müllsäcken wiederzukommen. „Wir haben den Müll danach getrennt und mit den Kindern so auch gleich das Thema Mülltrennung in den Blick genommen“, erzählt die Erzieherin.

(resa)