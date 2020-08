Erweiterte Kindertagesstätte eröffnet : Kita Grunewald bekommt zwei neue Gruppen

Die 56 Jungen und Mädchen, die seit August die Kita in Grunewald besuchen, sind total fasziniert von den niedlichen Sofas in Tierform, auf denen man so toll kuscheln kann udn die in jedem Gruppenraum eingezogen sind. Foto: Kindergarten Grunewald

Wermelskirchen Vier Bauabschnitte hat die Sanierung des Kindergartens in Grunewald gebraucht: Seit Anfang des Monats besuchen 56 Kinder die helle, freundliche Einrichtung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Wenn Bettina Müller in ihrem neuen Büro sitzt, dann stürmen manchmal Kinder die wenigen Stufen aus dem Garten durch die offene Tür zu ihrem Schreibtisch. Die Kindergartenleiterin freut sich dann über den heiteren Besuch, die Geschichten der Kinder und den freien Blick durch die Tür.

Und manchmal klettern die kleinen Leute dann auch auf einen der Stühle und erzählen Bettina Müller aufgeregt von einer neuen Entdeckung – von den lustigen Wasserhähnen zum Beispiel, die seit Anfang des Monats in den Badezimmern zu finden sind und die wie Enten aussehen oder von den witzigen Sofas in den Gruppenräumen. Die Steppkes erzählen von den vielen verschiedenen Farben, die inzwischen den Kindergarten noch fröhlicher machen, von dem Turnraum oder den gemütlichen Ecken, wo sich die Kleinen zum Entspannen einkuscheln können.

Info Rund 300 neue Kitaplätze geschaffen Planung Weil der Bedarf plötzlich stark angewachsen sei, habe die Stadt reagiert und schaffe bis 2021 rund 300 neue Kindergartenplätze, berichtet Andreas Voß vom Amt für Jugend, Bildung und Soziales. Projekte Die Wald-Kita hat eine zweite Gruppe bekommen, die Kita Tente wurde ebenfalls um eine weitere Gruppe ausgebaut. Am Forstring ist eine neue Nestgruppe geschaffen worden, in Pohlhausen ist ein Anbau an die Kita entstanden. An der Hilfringhauser Straße und an der Eichholzer Straße entstehen neue Kindergärten unter privater Trägerschaft.

Die Augen der Jungen und Mädchen leuchten beim Erzählen. „Für die Kinder war die Baustellenzeit sehr aufregend“, erzählt die Kindergartenleiterin aus Grunewald, „wir haben alle genau beobachtet, was hinter den Vorhängen passiert und dann gemeinsam das Haus entdeckt.“ Genug Zeit hatten Erzieherinnen und Kinder, um die Baustelle unter die Lupe zu nehmen. Um das alte Schulgebäude in Grunewald in einen modernen und freundlichen Kindergarten zu verwandeln, brauchte es vier Bauabschnitte. Der Kindergartenbetrieb lief immer weiter. „Wir lagen gut in der Zeit“, sagt Hartwig Schüngel, Leiter des städtischen Hochbauamts.

Im vergangenen August hatte die Stadt die Einrichtung von der Lebenshilfe übernommen. „Es gab großen Sanierungsbedarf, auch um die Brandschutzauflagen zu erfüllen“, erinnert Bürgermeister Rainer Bleek. Und weil sich die Stadt damals mit der Lebenshilfe nicht einig wurde, beschloss man, die Kindertagesstätte zu übernehmen und in eigener Regie zu modernisieren. Und dabei von einer auf drei Gruppen auszubauen. Insgesamt 625.000 Euro investierte die Stadt.

Schlüsselübergabe Grunewald von links: Rainer Bleek und Bettina Müller mit Thomas Marner (Technischer Beigeordneter), Dennis vom Hoff (Bauleiter), Andreas Voß, Hartwig Schüngel und Stefan Görnert (Erster Beigeordneter). Foto: Theresa Demski

Der Startschuss für die Arbeiten fiel am 1. Januar 2020. Im Laufe der Zeit nahmen die Arbeiter Wände raus, strukturierten Räume neu, errichteten neue Wände und schufen so einen völlig neuen Kindergarten. Die komplette Technik wurde erneuert, Böden ausgetauscht, Asbest aus den Türrahmen des Obergeschosses entfernt und insgesamt drei neue Kinderbadezimmer eingerichtet. Dazu kam eine große Industrieküche und eine kleine Lernküche für die Kinder. neu sind ein Therapieraum, ein Teamzimmer und Mitarbeitertoiletten.

Statt aus einer kleinen Rumpelkammer, organisiert die Kindergartenleitung nun aus dem hellen Büro am Garten den Alltag. Auch der Eingangsbereich ist neu. „Viele Räume konnten wir vorher gar nicht nutzen“, erzählt Bettina Müller, „jetzt haben wir eine optimale Nutzung dieses großen Gebäudes“. Dazu kommt, dass nun auch die aufwändigen Brandschutzauflagen erfüllt werden: An beiden Seiten des Hauses führen Fluchttreppen aus dem Obergeschoss in den Garten.

„Im Zuge der Arbeiten haben wir auch die Hausmeisterwohnung umgebaut und in den Kindergarten integriert“, erklärt Bauleiter Dennis vom Hoff. Das ermöglicht den zwölf Mitarbeitern, von denen die meisten auch zum alten Team gehören, und den Kindern nun nicht nur einen spektakulären Blick ins Bergische Land, sondern auch ganz neue inhaltliche Möglichkeiten. Bereits im März eröffnete im Kindergarten eine zweite Gruppe, seit Anfang August sind nun alle drei Gruppen in Betrieb – statt 24 Kindern besuchen heute 56 Jungen und Mädchen die Einrichtung in Grunewald, die bisher chronisch überbelegt war.