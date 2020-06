Entlastung für die Eltern in Wermelskirchen : Kita-Beiträge für Juni und Juli um die Hälfte reduziert

In der Kita Wirtsmühle war am Montag die Freude groß, die Kinder wieder zu sehen. Eine Entlastung gibt es für die Eltern. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen In den schweren Corona-Zeiten gibt es für Eltern eine weitere Entlastung: Für die Monate Juni und Juli wird der Beitrag für die Betreuung in Kitas und Kindertagespflege sowie OGS halbiert.

Per Dringlichkeitsentscheidung wird jetzt die Stadt einer Empfehlung nachkommen, die Eltern in der Corona-Krise weiter zu entlasten: Für die Monate Juni und Juli wird die Betragserhebung für die Betreuung von Kindern in der Kindertagesbetreuung und der Kindertagespflege hälftig ausgesetzt. Das heißt: Eltern zahlen in dieser Zeit nur 50 Prozent ihrer Beiträge, die anderen 50 Prozent teilen sich das Land und die Kommune. Darauf hatten sich die kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung geeinigt.