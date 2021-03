Veranstaltungen in Wermelskirchen : Kirmes mit Fragezeichen in Planung

Wermelskirchen Die Termine für die Frühjahrs- und die Herbstkirmes stehen fest und die Schausteller sind bereits informiert. Alle Hoffnungen ruhen in der aktuellen Situation darauf, dass es im Sommer wieder möglich sein wird zu feiern.

Für die meisten Wermelskirchener sind es Termine, die fest im Kalender eingetragen sind. Die Frühjahrskirmes mit dem Stadtfest und vor allem die große Herbstkirmes. Im vergangenen Jahr mussten aufgrund der Corona-Pandemie alle großen Veranstaltungen in der Stadt und in den umliegenden Ortschaften abgesagt werden. Und auch in diesem Frühjahr steht noch auf der Kippe, ob die Stadt und Stadtmarketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) eine „Partymeile“ auf die Beine stellen können. „Wir hoffen auf ein Signal vom Ministerium“, sagte Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann im Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus am Dienstag. Große Hoffnung mache man sich zwar nicht, dass die Frühjahrskirmes aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen vom 13. Mai bis zum 16. Mai stattfinden können, „aber wir planen die Kirmes erstmal, als würde es kein Corona geben“, kündigte Feldmann an. Denn: „Sollte es tatsächlich möglich sein zu feiern, wollen wir vorbereitet sein.“