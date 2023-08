Volksfest in der Innenstadt Die ganze Stadt Wermelskirchen feiert Herbstkirmes

Ob an der Raupe am Brückenweg, am Bermuda-Dreieck oder weiter hoch am Schwanen, ob auf der Verbindungsstraße zwischen den Plätzen oder auf dem Schwanenplatz: Am Samstagabend herrscht Hochbetrieb. „Uns hier am Schwanen tut es gar nicht weh, dass der Loches-Platz zurückgekehrt ist“, sagt Jaqueline Schmidt, „ganz im Gegenteil“. Es sei total schön, dass die ganze Stadt feiert. „Und so entzerrt sich der Betrieb ein bisschen“, sagt sie und kündigt dann am Auto-Scooter die nächste Runde an, bevor sie ergänzt: „Jeder findet auf dieser Kirmes ein Plätzchen für sich.“