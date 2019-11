Rücklagen in Gemeinden schrumpfen : Gemeinden wählen neue Presbyterien

Es ist der Ort, an dem die großen Entscheidungen für die Gemeinden getroffen werden: Im Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinden arbeiten Hauptamtliche und Ehrenamtliche Hand in Hand. Alle vier Jahre müssen sich die Ehrenamtlichen erneut zur Wahl stellen: Unter dem Dach der Evangelischen Kirche im Rheinland wählen die Gemeinden am 1. März 2020 ihre Presbyterien neu.

In allen Bezirken finden dazu in diesen Tagen Gemeindeversammlungen statt. Für die Wermelskirchener bedeutete das am Sonntag einen langen Arbeitstag: Denn gleich nach dem Gottesdienst fand die Gemeindeversammlung statt – um die Kandidaten vorzustellen und die Herausforderungen der Zukunft anzudeuten.

Dabei stellte sich auch heraus: Am Gemeindezentrum am Markt wird es 2020 keine Wahl geben. Denn für neun verfügbare Plätze im Presbyterium, gibt es acht Kandidaten – sieben Frauen und einen Mann. Acht der insgesamt neun Kandidaten sind bereits im Presbyterium und stellen sich erneut zur Wahl.

Info Wurzeln liegen in Remscheid Ausbildung Antje Hedke studierte Theologie in Wuppertal und Heidelberg – sie wechselte nach den Sprachen zum Hauptstudium nach Baden-Württemberg, kehrte zum Examen aber nach Wuppertal zurück. Stationen Die Pfarrerin in Krankenhäusern in Hilden und Haan, übernahm Vertretungen in Langenberg und Langenfeld, bevor sie nach Leverkusen wechselte.