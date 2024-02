Evangelische Gemeinde in Wermelskirchen Kirchenasyl will Grundgesetz schützen

Info

Landeskirche Aktuell würden 100 Geflüchtete im Kirchenasyl in evangelischen Gemeinden im Rheinland leben – von NRW über das Saarland bis in Teile von Rheinland-Pfalz. „Diese Zahl hängt vor allem mit der prekären Situation Geflüchteter an den EU-Außengrenzen zusammen“, erklärte Rafael Nikodemus.

Gemeinde In Hilgen-Neuenhaus befinden sich aktuell drei syrische Geflüchtete im Kirchenasyl, die ebenfalls in Bulgarien registriert wurden und nun auf die Möglichkeit warten, in Deutschland Asyl beantragen zu können.