Gotteshäuser in Wermelskirchen Viele Kirchen bleiben auch in diesem Winter kalt

Die Kirchenvorstände und Presbyterien haben entschieden: Auch in diesem Jahr wollen die Kirchen Energie sparen. Weil vor allem die große, alten Gotteshäuser bei der Bilanz ins Kontor schlagen, setzen sowohl evangelische als auch katholische Gemeinden an dieser Stelle an – und fahren die Heizleistung in den Kirchen dementsprechend zurück. „Nach reiflicher Überlegung haben wir uns als Kirchenvorstand dazu entschlossen, die Kirchenheizung dauerhaft auf eine Zieltemperatur von zehn Grad einzustellen“, heißt es etwa im aktuellen Pfarrbrief der Kirchengemeinde St. Michael und Apollinaris. Zwei Grad mehr als im vergangenen Jahr.