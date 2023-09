Geschichtsverein in Wermelskirchen Wermelskirchener Kinogeschichte hinter Glas

Wenn Leo Michel Ende der 1920er-Jahre im Wermelskirchener Kino im Einsatz war, dann hatte er alle Hände voll zu tun. Der Vorführer musste die Maschinen und Filmrollen im Auge haben. Schließlich war die Technik bekannt dafür, dass der Nitrofilm zu glimmen begann. Nicht selten brach in den Kinos damals Feuer aus. „Deswegen musste in der Nähe immer ein Eimer mit Wischlappen stehen“, erzählt Klaus Schiffler. Entdeckte der Vorführer ein erstes Glimmen, griff er beherzt zum feuchten Lappen, umfasste das glimmende Filmband und warf es kurzerhand aus dem Fenster in den Hof. „Die Größe des Fensters war genau aus diesem Grund gesetzlich geregelt“, sagt Schiffler. Leo Michel durfte in Wermelskirchen also keine Sekunde unaufmerksam sein – und war es wohl auch nicht. Von einem Feuer im Kino ist jedenfalls nichts bekannt. Wenn Klaus Schiffler sich heute die Filmrollen in dem kleinen Ausstellungsraum im Foyer der Stadtbücherei anschaut, dann fallen ihm schnell die Geschichten von Leo Michel ein. „Es hat sich alles schnell weiterentwickelt“, sagt er dann und deutet auf die Vitrine.