Kultur in Wermelskirchen „King of the World“-Bluesrocker starten ihr Jubeljahr im Haus Eifgen

Nach ihrer Gründung im Jahr 2012 wurde der Band aufgrund der reichen musikalischen Geschichte ihrer Mitglieder (Snowy White, Matt Schofield, Cuby & the Blizzards u.a.) schnell das Etikett „Supergroup“ verpasst. Heute, ein Jahrzehnt später, ist „King of the World“ eine Band, die diesem Stempel immer noch gerecht wird und an Energie, Drive und Kreativität nichts eingebüßt hat – das haben die Musiker bereits bei diversen Auftritten in Wermelskirchen unter Beweis gestellt. Von den Anfängen mit Erwin Java (Gitarre) und Fokke de Jong (Schlagzeug), mit denen die Formation auch schon in Wermelskirchen gastierte, bis zur aktuellen Besetzung mit dem belgischen Gitarrenvirtuosen Stef Delbaere sowie dem Schlagzeuger und Sänger Marlon Pichel steht „King of the World“ für zeitgemäßen Rhythm’n‘Blues der Extraklasse. Auf dem Jubiläumsalbum „Royal Ten“ zeigen sich die „King of the World“-Musiker als inspirierte, energiegeladene Band mit komplett eigenen Werken, die in der Hochphase der Corona-Lockdowns entstanden. Die Bandmitglieder waren gezwungen, zu Hause zu sitzen und haben das, sobald es wieder erlaubt war, gemeinsam in die neuen Songs einfließen lassen, so dass der Spieltrieb förmlich aus den Kompositionen „fließt“.