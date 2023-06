In der Katt in Wermelskirchen Kinderstadt-Team freut sich auf 180 Bewohner

Die Planungen sind abgeschlossen, an kleinen Feinheiten für die Aufbauten in der Kattwinkelschen Fabrik und auf dem dazugehörigen Areal wird noch gefeilt: In den ersten beiden Wochen der Sommerschulferien werden 180 Jungen und Mädchen zu Bewohnern der Kinderstadt 2023. Das Ferienprojekt der Stadt wartet in diesem Jahr allein mit 20 Werkstätten auf, deren Zahl sich durchaus im Laufe des Projekts erhöhen kann, denn: „Die Kinder sollen ja Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit erleben. Wenn sie also eine Projekt-Idee haben und dazu eine Werkstatt gründen, steht ihnen das frei“, sagt Kolja Pfeiffer vom Kinder- und Jugendbereich der Kattwinkelschen Fabrik als federführender Organisator der kindereigenen Stadt in der Stadt.