BuT-Fördergelder decken oft nicht die tatsächlichen Kosten : Bildungschancen für jedes Kind

Klavierunterricht kostet Geld, das Leihinstrument auch. Viele Familien können sich diese musikalische Förderung ihrer Kinder nicht leisten. Ohne Unterstützung bleiben diesen Bildungschancen verwehrt. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Wermelskirchen Mit BuT sollen Kinder aus einkommensschwachen Familien gefördert werden. Doch die Zuschüsse decken oft nicht die Kosten. Hier springt der Kinderschutzbund mit einem „Patenprojekt“ ein. Es werden dringend Spender gesucht.

Arme Eltern – geringe Bildungschancen für die Kinder? In Deutschland ist dies erschreckend oft der Fall – das belegen Studien. Denn Bildung kostet Geld. Aber sie fördert. Als Kind ein Instrument zu erlernen, macht Spaß, fördert die Intelligenz und Konzentrationsfähigkeit. Und eine Teilnahme in einem Sportverein wirkt sich positiv auf die Motorik, Fitness und das soziale Verhalten aus. Doch einigen Kindern bleiben diese Erfahrungen vorenthalten, weil ihre Eltern geringe Einkünfte haben. Ihre Kinder haben geringere Bildungschancen, obwohl das Bundes- und Teilhabegesetzes (BuT) mit einem Fördertopf genau diese Teilhabe ermöglichen soll. „Die Förderung reicht oftmals nicht aus“, sagt Christine Schlüter, Verwaltungsleiterin des Kinderschutzbundes in Bergisch Gladbach. Daher hat der Kinderschutzbund ein Patenprojekt ins Leben gerufen, von dem auch Wermelskirchener Kinder profitieren. Jetzt wirbt der Verein um weitere Spenden.

Mit Spenden wird die Finanzierungslücke geschlossen, die zwischen den tatsächlichen Kosten für eine Mitgliedschaft im Verein oder am Musikunterricht und dem Förderbetrag von 15 Euro im Monat pro Kind liegt. Spender werden nun auch dringend in Wermelskirchen gesucht. Immerhin werden bereits 43 Kinder aus Wermelskirchen mit diesen Spenden so unterstützt, dass sie Mitglied im Sportverein werden oder ein Instrument erlernen können.

Info Wermelskirchener Kinder profitieren Bedarf Kinderarmut finde jeden Tag vor unserer Haustür statt, stellt der Kinderschutzbund fest. Rund 4800 Mädchen und Jungen im Rheinisch-Bergischen Kreis leben in Familien, die staatliche Leistungen beziehen. Patenprojekt In Wermelskirchen erhalten 50-70 Kinder regelmäßig Zahlungen aus dem BuT-Topf. Kontakt Wer das Projekt unterstützen möchten, erhält Informationen: www.kinderschutzbund-rheinberg.de; patenprojekt@kinderschutzbund-rheinberg.de; Telefon:

02202 39924

„Vor allem bei der Teilnahme an Tanz- und Musikschulunterricht reicht BuT nicht aus, diese kosten zwischen 30 und 80 Euro“, sagt Simona Sieglar. Sie ist bei der katholischen Jugendagentur für die Vermittlung von finanzieller Unterstützung aus dem BuT-Topf zuständig. Als freier Träger kümmert sich die Agentur darum, dass das Geld auch bei den Bedürftigen ankommt. „Wir füllen BuT mit Leben“, sagt Sieglar. Eine Reihe von Anfragen liegen auch jenseits dessen, was mit den Bundesmitteln gefördert werden soll, weil das Geld in den Familien knapp ist: für Klassenfahrten, den Rechner für die Schule und andere Dinge. Hier greifen dann auch andere Hilfsprojekte und Vereine.

In ihrer Statistik hat sie allein 833 Familien mit 1446 Kindern, die Anspruch auf BuT haben. Bedarf haben aber auch kinderreiche Familien, Familien, die knapp über den Grenzen liegen und solche, die sich schämen, staatliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Ganz schnell sind die Kinder „außen vor“, wenn die Schulfreunde über Erlebnisse mit ihrer Mannschaft oder die geplante nächste Aufführung ihrer Tanzgruppe erzählen. Für sie gibt es solche Freizeitbeschäftigungen nicht – soziale Isolation ist oft die Folge.

Die Not dieser Kinder hat der Kinderschutzbund Rheinisch-Bergischer Kreis bereits 2006 erkannt und „Das Patenprojekt – Große helfen Kleinen“ gegründet. Seitdem wurden über 1000 Kinder gefördert. „Finanziert wird dieses Projekt aus Spenden, die zu 100 Prozent für die Kinder verwendet werden, da wir alle ehrenamtlich für den Kinderschutzbund arbeiten“, berichtet Werner Haas, auf dessen Initiative das Projekt vor 13 Jahren gegründet wurde. Gefördert wurden bisher Hausaufgaben- und Nachhilfe, Musikunterricht, Karate, Kinderturnen und -tanzen, Schwimmkurse, Fußball, Basketball und mehr.

Eine unverzichtbare Unterstützung für viele Familien sei die Hilfsaktion des Kinderschutzbundes auch, wenn der Beitrag zum Beispiel für den Sport durch das BuT zwar abgedeckt ist, die Familie aber nicht in der Lage ist, die Kosten für die notwendige Sportkleidung und Ausrüstung zu bezahlen.