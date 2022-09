Veranstaltung in der Katt in Wermelskirchen : Kinderschutzbund lädt zum Weltkindertag ein

Veranstaltung in der Katt in Wermelskirchen

Wermelskirchen Viele Angebote rund um die Kattwinkelsche Fabrik erwarten Kinder am kommenden Sonntag. Die meisten Aktionen finden auf dem Außengelände statt.

Der Weltkindertag kehrt in die Kattwinkelsche Fabrik zurück: „Nach der langen Pause wollen wir den Kindern und Jugendlichen eine Vielzahl ganz verschiedener Aktionen anbieten, die nicht an Schule, Homeoffice oder Lockdown erinnern“, sagt Ludwig Fein, Vorsitzender des Kinderschutzbundes in Wermelskirchen. Von 13 bis 17 Uhr sind Kinder und Jugendliche zum Entdecken, Mitmachen, Kreativwerden und Genießen eingeladen – der offizielle Startschuss mit kleinem Programm findet um 13 Uhr statt.