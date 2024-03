Kindersachenbörse in Dhünn Riesiger Andrang für gebrauchte Kinderkleidung

In vielen Kindertagesstätten der Region finden in diesen Tagen Kindersachenbörsen statt – um Kleidung und Spielzeug der Kinder ein zweites Leben zu ermöglichen. Der Förderkreis in Dhünn stemmt jedes Jahr im Frühling eine besonders große Veranstaltung: Und so musste auch in diesem Jahr nach 70 Anmeldungen verkaufsfreudiger Familien die Annahmeliste geschlossen werden.