Führung in Wermelskirchen Kindern lernen die Neuemühle kennen

Verein Der im Jahr 2000 gegründete Verein Landschaft und Geschichte hat seinen Sitz in Odenthal – und bietet regelmäßige Führungen an unterschiedlichen Orten im Bergischen Land an. So etwa die Führungen rund um die Neuemühle, eine Bodendenkmal-Führung in Odenthal oder eine „Lost-Places“-Führung zu verbogenen Mauern, Türmen und Ruinen rund um Altenberg.

Kontakt Landschaft und Geschichte, Telefon 02207 912884, E-Mail: lugev@web.de

Infos Alle Informationen zu den Führungen und zum Verein gibt es online auf der Internetseite des Vereins: www.lugev.de