Evangelische Kirchengemeinde in Wermelskirchen Kinderkonzert begeistert kleine und große Zuhörer

Die Geschwisterkinder in der letzten Reihe haben die Schuhe ausgezogen und stehen auf den Kirchenbänken. Die jungen Sänger auf der Bühne suchen nach bekannten Gesichtern in dem riesigen Publikum und winken, sobald sie eins gefunden haben. In der Stadtkirche herrscht am Sonntagnachmittag fröhliches Gewusel, begleitet von bunten Melodien.