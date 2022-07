Kulturleben in Wermelskirchen : Kinderbuchautor trifft auf kleine Experten

Kulturleben in Wermelskirchen

Wermelskirchen Kai Pannen gastierte auf Einladung der Buchhandlung van Wahden zur Frühstückslesung im Film-Eck. Es war ein spannender Blick hinter die Kulissen seiner Arbeit des Autors und Illustrators.

Die jungen Zuhörer wissen Bescheid. Sie kennen Bisy und Karl-Heinz, folgen der Spinne und ihrem besten Freund seit vielen Bänden und sprudeln vor Ideen, wie es weitergehen könnte. Kai Pannen trifft am Samstagmorgen im Film-Eck auf kleine Experten. Und der Kinderbuchautor und Illustrator lässt sich darauf ein, hört zu, kommt mit den jungen Lesern ins Gespräch und freut sich über die Einfälle der Kinder.

Eine Stunde lang liest Pannen am Samstagmorgen aus dem jüngsten Band der Reihe. Auf Einladung der Buchhandlung van Wahden, die den Kinderbuchautor bereits zum vierten Mal in die Stadt geholt hat, machen sich die Kinder auf eine literarische Entdeckungsreise. Die Preise sind diesmal besonders moderat, weil die Buchhandlung die Anerkennungsprämie des Förderprogramms „Neustart Kultur“ investiert.

Jochen Krämer serviert kleine Snacks für die Kinder und Klaus Schiffler hat die Bar geöffnet. Dann sind die Jungs und Mädchen aber vor allem damit beschäftigt, zu lauschen und die Fragen zu beantworten, die der Kinderbuchautor in den Kinosaal wirft. Dank der Illustrationen, die im Großformat auf der Kinoleinwand auftauchen, wird die Geschichte um die Kreuzspinne und die Stubenfliege schnell lebendig – und ihre Reise vom Gewächshaus in den Ferienclub „Insektario“. Dabei begegnen die beiden Urlauber allerhand skurrilen Gestalten aus der Insektenwelt. Sehr zur Freude der Kinder. „Oh nein, Tante Cassanda. Die mag Karl-Heinz ja gar nicht“, ruft der Junge aus der ersten Reihe, als Kai Pannen die hungrige Spinnendame ins Spiel bringt. Nebenbei klären sich noch so wichtige Fragen wie die nach der Zahl der Insektenbeine oder der Fähigkeiten von Stabheuschrecken.