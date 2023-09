Bildung in Wermelskirchen Kinder wünschen sich einen sicheren Schulweg

Kilian und Finn stehen an der Verkehrsinsel in Tente. „Ich gehe bis zum Stoppstein“, erklärt der siebenjährige Kilian und deutet auf den Boden. Wie so oft ist auf der Bundesstraße viel los. „Die Autos rasen manchmal wie der Blitz“, sagt Finn. Er ist vor fünf Wochen in die Schule gekommen und geht nun jeden Morgen mit Kumpel Kilian vom Döllersweg zur Grundschule.