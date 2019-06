Aktion der Rettungskräfte in Wermelskirchen : Kinder können in den Herbstferien für eine Woche „Blaulicht-Held“ sein

Wermelskirchen Die Stadt Wermelskirchen und der Verein „Radieschen“ stellen gemeinsam mit fünf Hilfs- und Rettungsorganisationen eine Aktion für Schulkinder in den Herbstferien auf die Beine.

Einmal ein „Blaulicht-Held“ sein – davon träumen viele Kinder. Große Fahrzeuge faszinieren genauso wie die Ausrüstung und die Technik. Die Aktion „Blaulicht-Helden“ gibt Kindern in den Herbstferien vom 21. bis 25. Oktober einen Einblick in die Welt der Rettungskräfte.

Aktion in Kaarst : Kinder beweisen auch in den Herbstferien Kreativität

Die Teilnehmerzahl hätten die Organisatoren auf 15 beschränkt, weil dafür zwei qualifizierte Betreuer ausreichen würden. „Wenn die Nachfrage groß ist, können wir im kommenden Jahr über eine Ausweitung nachdenken“, sagt Christine Beyer. Sie lobt das Engagement der Ehrenamtlichen: „Die müssen sich für die Ferienaktion ja Urlaub nehmen.“ Geplant ist eine gemeinsame Vorstellung und Ergebnispräsentation der „Blaulicht-Helden“ im Anschluss an die Ferienaktion beim verkaufsoffenen „à la carte“-Sonntag (27. Oktober). Ab Montag, 1. Juli, können Eltern ihre Kinder per E-Mail an radieschen@wermelskirchen.de anmelden. Anzugeben sind: Erziehungsberechtigte, Vorname und Alter des Kindes, Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse. In der 29. Kalenderwoche erhalten die Eltern eine Anmeldebestätigung. Die Kosten betragen 50 Euro pro Kind, enthalten sind Getränke und Mittagsverpflegung.