Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis informiert : „Cybergrooming nimmt deutlich zu“

Viele Pädokriminelle geben sich in Chats als Jugendliche aus, um Telefonnummer und Bilder von Kindern und Jugendlichen zu erschleichen. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Wermelskirchen Heute, am 18. November, ist der „8. Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt“. Vor allem im Umgang mit den sozialen Medien gilt es, Kinder zu sensibilisieren. Auf diese Warnsignale sind zu achten.

Was Cybergrooming ist, dürfte nicht jedem geläufig sein. Dabei ist es immens wichtig, zu wissen, was das ist, sich darüber umfassend zu informieren und Kinder davor zu schützen. Vor allem deswegen, weil sich dieses Phänomen in der virtuellen Welt immer weiter verbreitet und sich auch auf die reale Welt auswirkt.