Ferienprojekt in Wermelskirchen Kinder verlassen wehmütig die Kinderstadt

Für viele Bewohner der Kinderstadt war das Abschiedsfest am Samstag mit Wehmut verbunden. „Zwei Wochen lang haben die Kinder hier die Möglichkeit gehabt, das Erwachsenenleben zu simulieren“, sagt Erster Beigeordneter Stefan Görnert und erinnert an Werkstätten, Sparkasse und Reisebüro. Aber das große Team der 60 Mitarbeitenden sieht es eigentlich noch ein bisschen anders: „Wir lernen hier jedes Jahr gemeinsam: Es geht auch anders als in der realen Welt. Es geht auch besser.“ Die Kinder sollen Selbstwirksamkeit erleben. „Ja, mach mal“ statt „Nein, geht nicht“. Dafür haben auch in diesem Jahr wieder viele Akteure an einem Strang gezogen: Das Team der Katt um Kolja Pfeiffer, heimische Betriebe, Vereine und Institutionen. Sie sind auch beim Abschiedsfest dabei.