Stadtbücherei in Wermelskirchen Kinder treffen auf die Buchautoren Antje Damm und Will Gmehling

Gabriele van Wahden will an dem Konzept dranbleiben. „Ich würde mir wünschen, dass sich die Idee des Workshops mit den Kinderbuchautoren etabliert“, sagt sie. Neben Antje Damm hat sie auch Autor Will Gmehling eingeladen, der sich am Donnerstagmorgen erst den Grundschülern und am Nachmittag dann den Workshopkindern widmet. Dieses Mal werden lustige Pizzen gebastelt – mit Unterstützung von Antje Damm, die in Gmehlings aktuellem Bilderbuch „Pizzakatze“ die Illustration übernommen hat. Zu Beginn der Ferien plant Gabriele van Wahden die nächste Begegnung.