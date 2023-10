Kulturrucksack in Wermelskirchen Kinder toben sich kreativ aus

„In vielen Familien bleibt am Ende nicht so viel Geld für Kulturausgaben übrig“, sagt Sabine Kolf, die mit ihren Kollegen Jasmin Dorner aus Wermelskirchen, Nadine Hasberg aus Kürten und Henry Wilke aus Burscheid in einer Sitzecke in der Katt Platz genommen hat. Deswegen sei der Kulturrucksack für viele Kinder eine gute Möglichkeit, mal in die vielen kulturellen Möglichkeiten hineinzuschnuppern. „In dieser ersten Runde sind viele Angebote allerdings nur zögerlich wahrgenommen worden“, sagt Nadine Hasberg. Wegen nicht ausreichender Anmeldezahlen mussten Veranstaltungen auch abgesagt werden. „Das Programm muss sich etablieren“, sind sich die Organisatoren einig und setzen auf die nächste Förderphase 2024. „Wir in Wermelskirchen sind ganz zufrieden“, sagt Jasmin Dorner. Viele Angebote seien richtig gut angenommen worden. Und auch für den Workshoptag seien einige Gruppen schnell ausgebucht gewesen. „Dieser Tag war uns wichtig, um uns auch nochmal als Verbund zu präsentieren“, sagt sie. Die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen sei sehr fruchtbar gewesen. Und so sind am Mittwoch beim großen Workshoptag auch Kinder ganz verschiedener Kommunen aus dem Bergischen dabei.