Kunst zu Ostern Kinder halten uralte Tradition am Leben

Nicola Brinkmann vom Familienzentrum in St. Michael hat einen ganz Schwung Eier ausgepustet und für die Kinder beim Bastelnachmittag in St. Michael vorbereitet. Unzählige Farbtöpfchen hat sie auf den Tischen bereitgestellt, Pinsel dazugelegt und auch gleich eine bewährte Idee mitgebracht, damit die Eier beim Bemalen nicht zerbrechen: „Wir stecken die Eier auf einen Holzspieß und befestigen die andere Seite in einem Styroporblock“, erklärt sie. Dann kann gemalt werden. Konstantins erstes Kunstwerk steckt bereits im Styroporblock. Das nächste Ei spießt er gerade auf. „Die Eier sollen später draußen im Osterstrauch hängen“, sagt er und erzählt vom heimischen Vorgarten und dem Brauch, den Strauch zu Ostern mit Eiern zu schmücken.