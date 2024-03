Kinderferienprogramm in Wermelskirchen Mehr als 40 Kinder sind „gut behütet“ im Ferienprogramm

Die 40 Jungen und Mädchen des Ferienprogramms der Kirchengemeinde sind in den vergangenen Tagen zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen. Die Liedtexte singen sie längst laut mit. Ein Liedwunsch folgt dem nächsten – bevor sich die Kinder in Gruppen aufteilen, um kreativ zu werden. Vier Tage lang bietet die Gemeinde ihr Programm „Gut behütet“ an – mit Betreuungszeiten von morgens 7 Uhr bis zum späten Nachmittag.