Outdoorcamp für Kinder in Dabringhausen : Mit allen Sinnen den Wald erfahren

Outdoorcamp für Kinder in Dabringhausen

Dabringhausen-Bremen Beim Wildniscamp im Gut Alte Heide können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre die Natur und den Wald kennenlernen. 15 Jungen und Mädchen fühlen sich dort wohl.

Es ist herbstlich kalt, ab und zu lugt die Sonne aus den Wolken, gelegentlich tröpfelt es vom Himmel. Das allerdings ist den etwa 15 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren ganz egal. Denn sie nehmen am Wildniscamp „Die Feuersalamander“ des Kölner Vereins Querwaldein im Gut Alte Heide in Bremen teil. Und dort verbringen sie eine ganze Woche in den Herbstferien im Freien. „Normalerweise machen wir die Camps mit Übernachtungen, wegen Corona ist das aber nicht möglich“, sagt Florian Schwinge, der das Camp zusammen mit seiner Kollegin Eileen Czempinski leitet.