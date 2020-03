Unfall auf dem Schulweg in Wermelskirchen : Kind (8) angefahren – Fahrer flüchtet

Wermelskirchen Ein Achtjähriger ist am Mittwochmorgen auf dem Weg zur Schule von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

(tei.-) Gegen 8.15 Uhr am Mittwoch war ein achtjähriger Junge auf dem Grünstreifen an der Straße Am Vogelsang unterwegs zur Schule. Ein Müllfahrzeug auf der Straße hinderte gleichzeitig einige Fahrzeuge kurzfristig an der Weiterfahrt. Daraufhin wichen zwei Autos hintereinander auf den Grünstreifen aus. Dabei übersah der zweite Fahrer oder die Fahrerin offensichtlich den Achtjährigen. Das Fahrzeug mit einem „GL“-Kennzeichen touchierte nach Auskunft der Polizei den Jungen und verletzte ihn leicht. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern.