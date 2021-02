Wer im Homeoffice ist, lässt den Wagen stehen : Kfz-Werkstätten spüren Lockdown-Folgen

Heiko Winterhagen hat sich mit seinem Reifen- und Autodienst Dhünn auf Reifen spezialisiert. Seine Werkstatt „brummt“, wenn die Kunden viel Auto fahren. Durch den Lockdown sind aber viele Angestellte im Homeoffice tätig, das Auto bleibt stehen. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Weniger Verschleiß durch weniger Fahrzeug-Nutzung: Das Auto muss seltener in die Werkstatt, die Intervalle für Inspektionen oder neue Reifen verlängern sich. Wermelskirchener Kfz-Mechaniker fürchten, dass sich diese Einbußen in den kommenden Monaten deutlicher bemerkbar machen werden.

Von Stephan Singer

Während die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns bei geschlossenen Einzelhandelsgeschäften auf der Hand liegen, zieht die Pandemie-Situation an anderen Stellen Konsequenzen nach sich, die erst mit Verzögerung eintreten. Durch Homeoffice-Regelungen werden derzeit beispielsweise viele Fahrzeuge deutlich weniger bewegt. Weniger Verschleiß am Material führt zwangsläufig aber auch zu weniger Nachfrage in den Kfz-Werkstätten, die auch während des Lockdowns geöffnet sind. Wenn weniger gefahren wird, erfüllt das Profil der Winterreifen vielleicht noch ein weiteres Jahr seinen Zweck. Wer nicht mit dem Auto in den Urlaub fahren kann, verzichtet auf den ansonsten üblichen und beliebten „Kfz-Check“ vor dem Start der Reise. Aktuell halten sich solche Auswirkungen bei Wermelskirchener Kfz-Mechanikern noch in überschaubaren Grenzen, wie freie Werkstätten auf Anfrage unserer Redaktion angeben.

„Der Betrieb läuft. Von negativen Auswirkungen auf die Auftragslage kann bei uns derzeit keine Rede sein“, stellt Kai Klawitter, Geschäftsführer des Autoteams Klawitter in Dabringhausen, fest: „Im Großen und Ganzen können wir nicht meckern.“ Nach wie vor würde die gesamte Bandbreite der Dienstleistungen angefragt: von neuen Reifen über Inspektionen und Reparaturen bis hin zur Hauptuntersuchung wäre alles dabei. Aber, so gesteht Klawitter, der vor elf Jahren den Mitte der 1970er-Jahre gegründeten Betrieb übernahm: „Die Viel-Fahrer sind weniger unterwegs. Dieser Effekt tritt bei den Kfz-Werkstätten bestimmt noch später ein.“ Dazu könnten Kunden aufgrund der Pandemie auch in finanzielle Engpässe geraten. Um sich als Kfz-Werkstatt darauf einzustellen, müsse er jetzt „gut wirtschaften“, um eventuelle Durststrecken überbrücken zu können, sagt er.

Info Werkstätten sind systemrelevant Wichtig Wie die Kfz-Werkstatt Schönfeld und Weber berichtet, waren zuletzt wegen der kalten Temperaturen neue Batterien für Autos sehr gefragt. Ältere Batterien schwächeln bei kalter Witterung sowieso. Die Folge: Der Motor springt nicht an. Steht das Fahrzeug viel still, tritt dieser Effekt noch öfter auf, weil die Lichtmaschine die Energie-Speicher nicht aufladen kann. Öffnungszeiten Trotz des erneuten „harten“ Lockdowns seit dem 16. Dezember 2020 dürfen Kfz-Werkstätten geöffnet bleiben, weil Fahrzeug-Instandsetzungen – so war es bereits im ersten „harten“ Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres auch – als systemrelevant gelten und damit weiterhin erlaubt sind.

So schätzt auch Heiko Winterhagen vom Reifen- und Autodienst Dhünn (RAD) die Situation ein. Aus seiner 40-jährigen Erfahrung in der Branche wisse er, dass im Januar und Februar in den Kfz-Werkstätten ohnehin immer weniger zu tun wäre als zu anderen Jahreszeiten. „Die Folgen des Lockdowns bekommen wir noch zu spüren. Ich schätze, dass das Loch vor den Sommerferien kommt“, blickt Heiko Winterhagen aus: „Die Frage, ob die Leute in den Urlaub fahren können oder nicht, wird dabei eine wichtige Rolle spielen.“ Erst einmal wollten die Kunden demnächst ihre Sommerreifen wieder auf dem Auto haben. Wer aber zuletzt wenig gefahren ist, brauche möglicherweise im Herbst keine neuen Winterreifen für sein Fahrzeug. Denn: „Wer ansonsten täglich rund 80 Kilometer von Wermelskirchen zur Arbeit pendelt und jetzt im Homeoffice tätig ist, ist jetzt 6000 bis 8000 Kilometer weniger gefahren“, schätzt Winterhagen. „Auch Außendienst-Mitarbeiter sind nicht unterwegs. Die Vertreter, die bei uns Kunden sind, brauchen im Jahr schnell sechs neue Reifen – von denen kommt im Moment logischerweise keiner.“

Als Werkstatt-Betrieb könne ein möglicher Rückgang der Aufträge durch die Pandemie nur durch Rücklagen aufgefangen werden. „Um Rücklagen zu bilden ist es jetzt vermutlich zu spät. Das schätzen auch die Kollegen, mit denen ich im Kontakt bin, so ein“, sagt Heiko Winterhagen.