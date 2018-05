Wermelskirchen: Kenkhauser Straße wird ganz gesperrt

Wermelskirchen Die einseitige Sperrung der K 19 - Kenkhauser Straße - bleibt vorerst weiter bestehen.

Abschließend angebracht werden kann das Stahlnetz nur durch entsprechende Spezialfirmen, so die Kreisverwaltung. Derzeit ist geplant, mit den Sanierungsarbeiten Ende Juli/Anfang August zu beginnen. Voraussichtlich wird die Baumaßnahme bis September 2018 abgeschlossen sein. Das hängt von der Verfügbarkeit der Fachfirmen ab. Die Bauzeit ist auf sechs Wochen terminiert. In dieser Zeit muss die Kenkhauser Straße voll gesperrt bleiben. "Wir wissen, dass die Vollsperrung für die Verkehrsteilnehmer eine große Belastung darstellt. Daher versuchen wir, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Um die Sicherheit der Menschen auf dieser Strecke zu garantieren, müssen diese Arbeiten aber zwingend erledigt werden", betont Irmhild Schürhoff, Leiterin des Amtes für Kreisstraßenbau und Verkehrslenkung.