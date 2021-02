Kostenpflichtiger Inhalt: Altweiber in Wermelskirchen : Keine Wiever unterwegs – dafür gibt es Impf-Berliner mit Gin Tonic

Mit den Impf-Berlinern, die mit Marmelade gefüllt sind, will Nicole Bauer für gute Laune sorgen. In den Spritzen ist Gin Tonic. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Keine bunten Gruppen feiernder Frauen am Donnerstag auf dem Weg nach Köln – die Pendler in der Linie 260 waren unter sich. Süßes gibt’s in der Landbäckerei Bauer – quasi als Trostpflaster für die entgangene Weiberfastnacht-Party.