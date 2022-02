Gesundheit in Wermelskirchen : Keine Frau muss Inkontinenz hinnehmen

Wermelskirchen Die Abteilung Gynäkologie im Krankenhaus ist jüngst als Beratungsstelle der Kontinenz Gesellschaft anerkannt worden. Betroffene Frauen sollen jetzt noch bessere Unterstützung bekommen.

Allerdings erlebt der Gynäkologe auch, dass die Inkontinenz immer noch mit einem Tabu behaftet ist. „Wir gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, weil viele Frauen nicht gerne über ihre Inkontinenz reden“, sagt der Chefarzt. Dem will seine Abteilung im Krankenhaus nun entgegenwirken – und hat sich deswegen erfolgreich um die Anerkennung zur offiziellen Beratungsstelle der Deutschen Kontinenz Gesellschaft bemüht. „Raus aus der Tabuzone“, sagt Ganz und will betroffene Frauen ermutigen, das Thema in Angriff zu nehmen. Dann können Entzündungen im kleinen Becken, wunde Stelle und unangenehme Momente im Alltag verhindert werden. „Viele Frauen igeln sich aber ein“, sagt er, „auch deswegen ist es wichtig, dass wir das Thema rausholen aus der Tabuzone.“

Und das bedeutet: Der Chefarzt und seine Abteilung haben sich entsprechend gerüstet. Die Ärzte haben an Fortbildungen teilgenommen, die technischen Voraussetzungen für Untersuchungen wurden geschaffen und Netzwerke geknüpft, um Frauen so effektiv wie möglich helfen zu können. „Anfangs ist es wichtig, dass wir erstmal eine saubere Diagnose stellen“, sagt der Arzt. Noch vor dem ersten Termin bekommt die Patientin per Post ein Protokoll zugeschickt, in dem sie notiert, wann die Probleme im Alltag auftauchen. Beim ersten Besuch der Beratungsstelle der Gynäkologie nehmen die Fachleute dann Urindiagnostik und eine gynäkologische Untersuchung vor. „Auch um Harnwegs- und Blasenentzündungen auszuschließen“, erklärt der Arzt. Schon im Gespräch und dank des Protokolls können die Ärzte dann einschätzen, ob es sich um eine Stress- oder Dranginkontinenz handelt. Die erste Variante zeichnet sich durch einen schwächelnden Schließmuskel aus. Dann passiert etwa beim Husten das Malheur. Die Dranginkontinenz hingegen zeichnet sich vor allem durch den häufigen, dringenden Gang zur Toilette aus. „Die Blase meldet zu früh, dass sie voll ist“, sagt der Arzt. Bestätigt die Untersuchung am Platz für Blasenfunktionsmessungen die Diagnose, können verheißungsvolle Therapiemöglichkeiten starten. „Vor allem bei jüngeren Frauen, die unter Stressinkontinenz leiden, ist häufig schon ein Beckenbodentraining erfolgsversprechend“, sagt der Arzt.