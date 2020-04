Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen : Keine evangelischen Gottesdienste

Wermelskirchen Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen hat entschieden, dass öffentliche Gottesdienste bis einschließlich Pfingstsonntag, 31. Mai, nicht stattfinden. „Und zwar wegen der hohen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus und der voraussichtlich sehr engen Vorgaben im Blick auf die hygienischen Voraussetzungen für das Zusammenkommen in unseren Kirchen seitens der Landesregierung und der Landeskirche“, teilt Pfarrer Dr. Volker Lubinetzki mit.

„Nach heutigem Stand soll frühestens am Pfingstmontag, 1. Juni, erstmals wieder ein öffentlicher Gottesdienst im Freien auf den Wupperwiesen an der Kirche Unterburg stattfinden“, kündigt Lubinetzki an. „In der Zwischenzeit bieten wir weiter Online-Gottesdienste an, die reihum aus den Kirchen unserer Gemeinde übertragen werden und jeweils auf dem YouTube-Kanal von Wermelskirchen TV zu sehen sind.“