Neues Feuerwehrgerätehaus in Dabringhausen : Keine Ampel für Einsatzfahrzeuge

Es geht zügig voran: Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Dabringhausen aus der Vogelperspektive. Sechs Fahrzeuge finden in der Wagenhalle (vorn) Platz. Foto: Philipp Alexander

Dabringhausen Das Gerätehaus der Feuerwehr in Dabringhausen soll im dritten Quartal fertig sein. Weil es sich nicht um eine Wache, sondern ein Gerätehaus handelt, warnt auf der L 101 keine Ampelanlage vor auffahrenden Einsatzfahrzeugen.

Gute und schlechte Nachrichten gibt es von der Baustelle des Feuerwehrgerätehauses in Dabringhausen. Die guten: An der Fertigstellung des Gebäudekomplexes im dritten Quartal 2022 kann festgehalten werden. Denn während in anderen Branchen mit Lieferproblemen gekämpft wird, hat es bei dieser Baustelle kaum Verzögerungen gegeben. Die schlechte: Es wird keine Ampelanlage auf der Landstraße 101 für Einsatzfahrzeuge geben wie an der Feuer-und Rettungswache auf der Dellmannstraße. Dort wird der Verkehr gestoppt, wenn Feuerwehr oder Rettungswagen die Wache verlassen.

Seit dem Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Dabringhausen im März 2021 ist an der Landstraße 101 viel passiert. Auf dem 3600 Quadratmeter großen Grundstück wurden gute 6000 Kubikmeter Erde bewegt, um das Gerätehaus an seinem neuen Platz, direkt angrenzend an der L101, zu errichten.

Der Sozialtrakt bestehend aus Keller-, Erd- und Obergeschoss wurde inzwischen hochgezogen. Auch die Bodenplatte der Fahrzeughalle wurde erstellt. Die Arbeiten hierfür sind nahezu beendet. Hier finden die 50 Männer und Frauen vom Löschzug 4 dann Platz für Übungen, Fortbildungen und um zu Einsätzen auszurücken, so die Stadtverwaltung. In der Wagenhalle gibt es sechs Stellplätze – dort werden die Einsatzfahrzeuge der Löschgruppen Dabringhausen und Kreckersweg untergebracht, ebenso die Drehleiter aus Wermelskirchen. Dort gibt es eine neue. Auch ein Altfahrzeug soll dort geparkt werden.

Als Nächstes werden Zimmermann und Dachdecker den Sozialtrakt mit einer Flachdachkonstruktion nach oben hin abschließen. Der Aufbau der Fahrzeughalle wird mittels Stahlbaukonstruktion in Kürze beginnen.