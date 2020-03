Gymnasium in Wermelskirchen : Keine Abitur-Verschiebung geplant

Wermelskirchen Nach jetzigen Stand finden die ersten Prüfungen am Dienstag, 21. April, statt.

Der letzte Schultag für die Schüler der diesjährigen Abiturjahrgänge im Land ist durch die Coronakrise bereits verschoben worden – eigentlich wäre es erst am Freitag, 3. April, soweit gewesen. Seit dieser Woche sind indes die Schulen nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in fast ganz Deutschland geschlossen. Das trifft alle Schüler, vor alle aber die Abiturienten. Denn das Zentralabitur in Nordrhein-Westfalen beginnt am Dienstag, 21. April, mit den ersten Prüfungen in den Grund- und Leistungskursen der naturwissenschaftlichen Fächer.