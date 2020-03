Wermelskirchener Marketingverein beschließt Ende einer Ära : Kein WiW-Weihnachtsmarkt mehr

Wermelskirchen Mitglieder des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ haben mit großer Mehrheit das Ende einer Ära beschlossen. Den traditionsreichen Nikolaus-Umzug wird es zum verkaufsoffenen Sonntag am zweiten Advent aber weiter geben.

Es wird keinen Weihnachtsmarkt mehr in der Innenstadt geben. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) im Haus Eifgen folgte mit großer Mehrheit dem Vorschlag des Vorstands, wonach eine fast fünf Jahrzehnte andauernde Ära beendet ist. Anfang der 1970er Jahre hatten Aktive um den heutigen WiW-Ehrenvorsitzenden Henning Conrads den Weihnachtsmarkt auf dem Loches-, dann auf dem Rathaus-Vorplatz und später auf der Carl-Leverkus-Straße ins Leben gerufen – aber, so stellte eine Vielzahl der knapp 60 Anwesenden fest, weder unter dem Titel „Wermelskirchener Weihnachtsmarkt“, „Nikolaus-Treff“ oder „Bergische Weihnachten richtig“ richtig Fuß gefasst, so dass die Veranstaltung ein Selbstläufer geworden wäre. Das durchschlagende Argument gegen die weitere Durchführung: die Kosten, die der Marketingverein zu stemmen hat.