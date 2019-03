Bürger sind verärgert in Wermelskirchen: Kein Wasser auf dem Stadtfriedhof

Wermelskirchen Turnusmäßig stellt die Stadt die Wasserleitungen erst wieder zum 1. April an. Friedhofsbesucher ärgert die fehlende Flexibilität der Behörde.

Der Frühling ist da. Mit 17 Grad und Sonnenschein zeigte er sich am Freitag auch in Wermelskirchen. Doch auf dem Stadtfriedhof fließt immer noch kein Wasser. Um die gepflanzten Blumen bewässern zu können, müssen Bürger mit zu Hause befüllten Gießkannen anrücken. Der Grund: Väterchen Frost könnte noch einmal auf einen Besuch vorbeikommen.

Nachfragen bei der Stadt seitens der Bürger ergaben: Das Wasser soll erst wieder am 1. April angestellt werden. Das bestätigt die Stadt auch im Gespräch mit dieser Zeitung. „Das ist so üblich und auch schon alle Jahre so“, sagt Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes. Tagsüber sei es aktuell zwar warm, das bedeute aber nicht, dass es nachts nicht kalt werden könne. „Die Temperaturen sollen auch Anfang kommender Woche wieder runter gehen“, sagt Drescher.

Grundschule Am Haiderbach in Wermelskirchen

Grundschule Am Haiderbach in Wermelskirchen : Grundschüler wechseln im Theater spielend die Sprache

Zeitz wünscht sich seitens der Stadt mehr Flexibilität. „Die Stadt kann nicht hohe Gebühren kassieren und dann so unflexibel sein“, sagt er. Aber in den vergangenen Tagen gab es eben auch noch Frost, sagt Drescher. „Wir können da nicht immer das Wasser an- und wieder abstellen.“ Außerdem gebe es eine offene Leitung im zentralen Bereich des Friedhofes. „Diese ist an einem Gebäude, sodass nicht die Gefahr besteht, dass sie bei Frost gefriert.“ Sie sei immer zugänglich. Auch auf den anderen Wermelskirchener Friedhöfen gebe es so eine zentrale Leitung, die ganzjährige nutzbar ist.